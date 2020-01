L'elogio alle forze dell'ordine dal sindaco Marciano Ricci

MONTAQUILA. Il sindaco di Montaquila, Marciano Ricci, elogia l'operato delle forze dell'ordine.

«A nome dell’amministrazione comunale che rappresento e dell’intera cittadinanza di Montaquila desidero rivolgere i migliori ringraziamenti alle Forze dell’ordine - Carabinieri, Polizia Guardia di Finanza e Polizia Municipale - per il puntuale ed efficace grande lavoro svolto nel corso del 2019 al servizio della comunità locale.

L’opera costante e capillare di contrasto alla criminalità consente di continuare a conservare gli ottimi livelli di sicurezza pubblica a cui i cittadini di questa terra concorrono attivamente, respingendo con forza ogni tentativo di infiltrazione dalle vicine regioni a più alto tasso criminale. Il mio grazie più sentito va a anche ai Vigili del fuoco, ai sanitari del 118, ai funzionari e volontari di Protezione civile e ai volontari di tutte le associazioni, che, nonostante le note difficoltà derivanti dalla sempre maggiore carenza di risorse, ogni giorno operano con diligenza, abnegazione e alto senso del dovere.

La brillante operazione della Guardia di finanza che a fine novembre scorso ha portato all’arresto di un malvivente che aveva forzato con l’auto un posto di blocco è la testimonianza della grande attenzione dedicata al Molise e, per quanto mi riguarda, al comune di Montaquila. Momenti concitati a cui è seguita una imponente operazione di presidio del territorio, necessaria a garantire sicurezza e serenità ai miei concittadini. È a nome loro che ancora una volta esprimo gratitudine alle Fiamme gialle, ma anche all’Arma dei Carabinieri e alla Polizia di Stato che pure contribuirono in maniera massiccia in quella circostanza e lo fanno quotidianamente con passione e determinazione, assicurando la sicurezza dei residenti e la salvaguardia del patrimonio pubblico.

Confido, come sempre, nella continua azione di controllo e monitoraggio dei fenomeni criminali e alla prevenzione dei reati che, unite alla efficiente ed efficace repressione, costituiscono il vero baluardo della lotta alla criminalità e al malaffare. Con profondo sentimento di gratitudine».