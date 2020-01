Mercoledì corrente sospesa in via Don Sturzo e via De Gasperi

Flash News di La Redazione Più informazioni su Termoli TERMOLI. La ditta Enel distribuzione ha comunicato che, per effettuare lavori sugli impianti, nella giornata di mercoledì 22 gennaio dalle ore 9 alle 16:55 sarà sospesa l'erogazione di energia elettrica in due aree di Termoli, nello specifico: - In via De Gasperi, interessando i civici dal 51 al 53 e dal 57 al 79; - In via Don Stuzro, interessando i civici 51, 62, 50 e dal 37 al 39.