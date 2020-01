Scoperta a Cardiff la cellula T: potrebbe uccidere tutti i tumori

TERMOLI. Come riferisce l'Ansa, e tutti i siti specializzati, in Gran Bretagna, «Scoperto un nuovo tipo di cellula immunitaria, sulla cui superficie si trova un recettore potenzialmente in grado di riconoscere diverse forme di cellule tumorali e che potrebbe diventare una nuova arma di precisione contro il cancro, in grado di colpire tumori solidi e liquidi, risparmiando le cellule sane. Scoperta dall'Università britannica di Cardiff, è descritta sulla rivista Nature Immunology».