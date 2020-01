Investe una ragazza e fugge, caccia al pirata della strada

ISERNIA. Ha investito una ragazza di 18 anni a Isernia, nella zona di San Lazzaro, ed è fuggito senza prestare soccorso. I presenti hanno sentito il rumore dell'impatto e visto la giovane che si accasciava a terra, alcuni di loro hanno soccorso la ragazza mentre altri hanno provato a inseguire l'auto che è schizzata via senza fermarsi ma, purtroppo, non sono riusciti nell'intento. Nel frattempo la ragazza è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata in codice giallo al Pronto Soccorso dell'Ospedale Veneziale della città, le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione. La Squadra Volante e la Polizia Stradale dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti sono alla caccia dell'auto pirata che sembrerebbe essere di colore chiaro.