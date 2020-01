Il ‘Boccardi-Tiberio’ incontra Ugo Foà, testimone della segregazione razziale in italia

TERMOLI. Per celebrare il giorno della memoria, l’Istituto di Istruzione Superiore “Boccardi – Tiberio” di Termoli ha organizzato per venerdì 24 gennaio, alle ore 9.30, presso il cinema Oddo di Termoli, un incontro con il testimone della segregazione razziale in Italia, Ugo Foà.

Interverranno la dirigente scolastica dell’I.I.S. di via De Gasperi, prof.ssa Maria Maddalena Chimisso, il Comandante della Capitaneria di Porto, Francesco Cillo, e il sindaco di Termoli, Francesco Roberti.