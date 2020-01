Ragazza investita, individuato il pirata della strada

ISERNIA. E' stato rintracciato grazie al tempestivo operato delle forze dell'ordine il pirata della strada che ieri sera in via Tedeschi a Isernia ha investito una ragazza di 18 anni. Si tratta di un isernino di 45 anni che dopo l'investimento aveva parcheggiato l'auto allontanandosi a piedi. L'auto è stata individuata dal poliziotto di quartiere con l'ausilio di una pattuglia della Guardia di Finanza di Isernia che, grazie anche alle testimonianze dei presenti al momento dell'incidente che erano riusciti a prendere parte del numero di targa del veicolo, non hanno avuto difficoltà a rintracciarla nel giro di poche ore.

Ad incastrarlo sono stati i segni dell'impatto ben visibili sull'auto e le parti della carrozzeria che erano rimaste a terra. Inoltre nell'impatto le chiavi di casa della ragazza, che per fortuna non ha riportato gravi ferite ed è stata dimessa dal nosocomio isernino con una prognosi di 15 giorni, erano rimaste incastrate tra il parabrezza e il cofano dell'auto. L'uomo dopo essere stato identificato è stato accompagnato in questura per gli accertamenti di rito. Sottoposto ad alcool test è risultato negativo e denunciato in stato di libertà per i reati di fuga in seguito ad incidente con danni a persona e per omissione di soccorso e la sua auto è stata sequestrata.