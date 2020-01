VINCHIATURO. Non è riuscito a superare le gravi conseguenze dell'incidente dello scorso 16 gennaio, Luigi Radassao 67 anni di Cercemaggiore è morto all'Ospedale di Ancona dove era stato trasportato dopo un primo ricovero al Cardarelli di Campobasso. La moglie, Annamaria Iuliano di 65 anni, era morta sul colpo in quell'incidente avvenuto sulla Statale 87 all'altezza del bivio per l'hotel le Cupolette a Vinchiaturo. Viaggiavano in direzione Isernia sulla loro auto, una Fiat Grande Punto, quando si sono scontrati frontalmente contro un furgone Fiat Ducato guidato da un uomo di 59 anni. Luigi Radassao aveva riportato un grave trauma cranico per il quale era stato necessario il trasferimento presso il nosocomio di Ancona. Oggi il tragico epilogo, il suo cuore ha smesso di battere.