A Campomarino il clean saturday di Ambiente Basso Molise

CAMPOMARINO. È per sabato 25 gennaio l'appuntamento che vuole invitare alla riflessione tutti i cittadini, un momento di profondo senso civico, di comunione con la natura, cui aderiscono i volontari offrendo una giornata di lavoro al servizio della comunità.

La manifestazione si svolgerà nei pressi dell’ex allevamento ittico Novagriter in C.da Ramitelli a Campomarino, a partire dalle ore 10.00.

L’operazione territorio pulito cerca di diffondere il rispetto del territorio e si svolgerà l’ultimo sabato di ogni mese.

Le associazioni Ambiente Basso Molise e AISA e il Comune di Campomarino organizzando sul proprio territorio azioni concrete di pulizia e sistemazione di aree a verde, offrono a cittadini, associazioni, gruppi di volontariato, scolaresche l’occasione di partecipare attivamente alla pulizia e al recupero di zone nelle quali vivono, studiano, trascorrono il tempo libero.

Tutti siamo chiamati in prima persona a contribuire al mantenimento e miglioramento del decoro urbano e alla diffusione di una cultura di rispetto per l’ambiente per motivare e incentivare l’adozione di stili di vita più eco-compatibili.

Un altro elemento importante per il CLEAN SATURDAY è costituito dall’educazione ambientale.

Il rapporto con le giovani generazioni e con il mondo degli adulti, dei fruitori, degli amanti del verde e della natura è un tassello fondamentale per uno sviluppo sostenibile e per far crescere il senso di responsabilità e appartenenza che porta ad attivarsi in prima persona nella difesa del bene comune.

Il comune di Campomarino ha concesso il patrocinio e la manifestazione vedrà il fattivo contributo della Italiangas di Termoli che provvederà al kit protettivo e al materiale per la raccolta.