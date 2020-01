I primi esami escluderebbero il contagio della cantante pugliese dal Coronavirus

BARI. Dopo un primo allarme, i primi riscontri farebbero escludere che la donna di Bari ricoverata in ospedale - una cantante che è stata in Cina e anche a Wuhan per un tour - possa essere stata contagiata dal coronavirus cinese. I sanitari avrebbero individuato un'altra patologia. La donna era arrivata al pronto soccorso con sintomi apparentemente influenzali, febbre e tosse. Le analisi sono pero' ancora in corso e i campioni sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma per la conferma definitiva.