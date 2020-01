A Santa Maria degli Angeli i funerali della 32enne Grazia Pia Leone

TERMOLI. Sgomento in città per la scomparsa davvero prematura della 32enne Grazia Pia Leone. Un male incurabile l'ha strappata agli affetti nel giro di appena sei mesi. I funerali sono fissati per le 10.30 alla chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Termoli. Alla famiglia e ai cari di Grazia Pia il cordoglio di Termolionline.