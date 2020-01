TERMOLI. Venerdì 24 gennaio, per il terzo anno consecutivo, il nostro Istituto si è unito alle oltre 800 scuole all'iniziativa AIRC "Cancro io ti boccio" che ha visto bambini e ragazzi, insieme alla Dirigente Scolastica, la professoressa Marina Crema, agli insegnanti, il personale ATA e ai genitori, impegnarsi in una giornata di sensibilizzazione. All'interno della scuola primaria di via Stati Uniti è stato allestito un banchetto per la distribuzione delle "arance della salute". Il ricavato sarà usato per finanziare i progetti di ricerca più innovativi