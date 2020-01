Raddoppio Termoli-San Vittore, Niro: «Da Fanelli e Federico storie non supportate da fatti»

CAMPOBASSO. Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell'assessore regionale Vincenzo Niro sul Raddoppio Termoli-San Vittore:

"Non è una novità, anzi è ormai quasi una regola che chi deve giustificare mancanze nella propria condotta politica, amministrativa ed istituzionale, prova a creare caos per confondere il giudizio dei cittadini. Non sono venuti meno a questa regola la consigliera regionale Micaela Fanelli e l'On. Antonio Federico nel commentare la recente bocciatura dell'emendamento al c.d. Decreto Milleproroghe, inerente la realizzazione del "Raddoppio San Vittore-Termoli". La consigliera Fanelli ha tentato di addossare tutte le responsabilità al sottoscritto e al presidente Toma affermando: "ovviamente nessuno sapeva niente dell'emendamento presentato"... "nessuno ha mai visto Torna e Niro"; muovendo, quindi, accuse agli stessi per la mancata attivazione di un confronto strutturato con Anas e MIT. Sarebbe, intanto, quantomeno opportuno che venisse chiarito dalla consigliera Fanelli chi non sapeva niente e chi non ha visto Torna e Niro, poiché se il riferimento è agli organi politici ed istituzionali competenti in questo procedimento, risulterebbe evidente che la consigliera Fanelli racconta storie non supportate da atti e fatti. Questi dicono, invece, che al n. 87464 del 12 luglio 2019 del protocollo regionale è registrata la richiesta indirizzata dal Presidente della Giunta regionale all'ANAS di inserire il collegamento Termoli-San Vittore tra gli obbiettivi proposti all'interno dell'aggiornamento del Contratto di programma 2017-2020. Sempre al protocollo regionale, sono rinvenibili due distinte richieste (N.99335/2019 e N.124767/2019), indirizzate rispettivamente al Ministro Toninelli e al Ministro Provenzano, finalizzate ad avere un incontro per illustrare il progetto di collegamento a quattro corsie, Termoli-San Vittore, quale opera di enorme beneficio per il Mezzogiorno Sarebbe, quindi, ancor più opportuno capire come fa la consigliera ad affermare con certezza che non sia stato chiesto l'inserimento del progetto nel contratto di programma ANAS visto che, in data 1 luglio 2019, ho personalmente rappresentato l'esigenza di un percorso alternativo a quello attualmente localizzato sulla diga Ponte Liscione, nel corso di una riunione tenutasi presso il Parlamentino del Ministero delle Infrastrutture, relativo al Contratto di Programma ANAS- MIT 2016-2020 — aggiornamento 2019.

Proprio a seguito di tale incontro, in data 13 dicembre, ho incontrato l'amministratore delegato dell'Anas, al fine di programmare i prossimi interventi a favore della Regione Molise, ivi incluso l'inserimento della realizzazione della c.d "quattro corsie" all'interno del contratto di programma 2021-2025 Inoltre, se è vero, come dice la consigliera Fanelli, che "nessuno sapeva niente dell'emendamento e nessuno ha mai visto né Torna né Niro su questo specifico punto", come riesce a spiegare, la stessa consigliera, che al protocollo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al N. 10115 del 31.07.2019 risulta una nota con la quale, per il giorno 3 settembre 2019, è stata convocata una riunione presso il Dipartimento per le infrastrutture e i sistemi informativi e statistici, al fine di definire le modalità di realizzazione del collegamento viario tra lo svincolo san Vittore sull'autostrada Al e la città di Campobasso dell'itinerario Termoli - San Vittore?"