Federico non la manda a dire: «Niro sfiduciato anche da Toma, è imbarazzante»

CAMPOBASSO. Nota del portavoce del MoVimento 5 Stelle, Antonio Federico, in merito al progetto del raddoppio della Bifernina, a seguito delle dichiarazioni dell'assessore regionale Vincenzo Niro.

«Dispiace constatare che Vincenzo Niro continui a fare demagogia sulle difficoltà e le carenze del Molise. Ricordo all’assessore che il suo impegno per portare le istanze della regione all’attenzione del governo nazionale sono un dovere e non una medaglia al merito. Lo fa lui a livello regionale e lo fa il MoVimento 5 Stelle a livello parlamentare come è normale e giusto che sia.

Tuttavia le cose vanno fatte nel modo giusto e presentare in sede di Milleproroghe l’emendamento firmato dalla Lega, e avallato da lui stesso, è stata un’azione politicamente e tecnicamente inutile.

Sono invece imbarazzanti i tentativi dello stesso Niro di suggerire i responsabili della inammissibilità di un altro emendamento sul raddoppio della Bifernina presentato sempre dalla Lega nelle persone di Colla, Garavaglia e altri, in Legge di Bilancio 2020. Niro finge di non sapere, o forse non sa, che a bocciare quell’emendamento è stato il presidente della Commissione Bilancio, Claudio Borghi, proprio un esponente della Lega. Quindi è alla Lega che deve chiedere il perché della bocciatura, siamo certi che non avrà difficoltà a farlo.

Se a tutto questo, inoltre, aggiungiamo che lo stesso governatore Donato Toma ha negato di essere a conoscenza dell’emendamento, parlando di Niro addirittura come segretario dei Popolari, quasi sfiduciandolo come assessore, ce n’è abbastanza per rendere la situazione non solo imbarazzante, ma anche surreale.