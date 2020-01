TERMOLI. «Prof, che cos'è la Shoah?» E' questo il titolo della conferenza che si terrà presso la scuola media Schweitzer, lunedì 27 gennaio. «Dedicheremo la nostra Mattinata alla Memoria, per non dimenticare e soprattutto per far meglio capire ai nostri ragazzi (tra gli 11 e i 13 anni), cosa hanno vissuto e subito altri esseri umani ad opera di un folle.

Ci saranno dei laboratori, ogni professore, organizzerà qualcosa, proiezione di docu- film, film,lettura di brani di libri sull’argomento, in Arte, gli alunni elaboreranno la Mail Art sulla Shoah. Sarà allestita anche una Mostra di tutti gli elaborati grafici pittorici e i lavori più significativi saranno inseguiti scelti e spediti alle Autorità locali e nazionali, via mail, alle 11 invece ci sarà una conferenza in Sala Rosella Schiavone, sull’esperienza diretta di Liberato Russo, che ci parlerà della sua testimonianza diretta vissuta ad Auschwitz e subito dopo verrà proiettato un docu film sulla seconda Guerra Mondiale, raccontata da quattro anziani di termoli, presenti la dirigente Marina Crema, l’assessore alla Cultura Michele Barile, l’assessore alle Politiche sociali e Giovanili Silvana Ciciola.