Cade in casa e resta a terra: Vigili del fuoco, 118 e Misericordia soccorrono una 89enne

TERMOLI. Emergenza nel tardo pomeriggio a Termoli. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Pantano Basso sono dovuti intervenire sul Corso nazionale a causa di una caduta che aveva lasciato a terra una anziana che abita da sola, la 89enne L. C. I pompieri, una volta entrati nell'appartamento sono riusciti a rialzarla e assisterla, in attesa dell'arrivo del 118 e dei volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza.