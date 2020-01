Donne Democratiche: «Non dimenticare gli orrori dell'olocausto»

CAMPOBASSO. Ieri la ricorrenza del 75esimo anno dall'abbattimento dei cancelli del campo di concentramento di Auschwitz, dove vennero uccisi oltre un milione di ebrei, uomini, donne e bambini innocenti, per mano dei nazisti. Uno sterminio che non ha eguali nella storia che è impossibile comprendere ma che è nostro dovere ricordare sempre per impedire che ciò non accada mai più. Milioni di ebrei vennero uccisi perché ritenuti inferiori e diversi ed oggi purtroppo siamo costretti ad assistere nel nostro paese ad un pericoloso clima di intolleranza, rabbia e odio verso lo straniero, il diverso e più debole, che troppo spesso sfocia in gravi episodi di violenza. Dobbiamo avere la forza di dire NO e contrastare tali crescenti e preoccupanti forme di razzismo diffondendo nelle nuove generazioni, che rappresentano il domani, i valori della uguaglianza, della tolleranza e della libertà.

Donne democratiche