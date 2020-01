TERMOLI. Il personale dell’ufficio tecnico comunale, stamattina dopo aver constatato che la lapide commemorativa posta sulla parete del palazzo D’Andrea risultava pericolante con possibilità di distacco e conseguente rischio di caduta sulla sottostante strada, ha provveduto alla rimozione e alla messa in sicurezza dell’area. Non è stato possibile recuperarla integra in quanto lesionata irrimediabilmente.