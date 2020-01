Scontro auto-tir sulla A14, 1 ferito in ospedale

LANCIANO. Sulla A14 tra Lanciano e Val di Sangro, in direzione di Bari, la circolazione è bloccata con una coda di 2 km per un incidente avvenuto all'altezza del km 414 e 800 che ha coinvolto un'autovettura ed un mezzo pesante. Un ferito lieve che è stato trasferito presso l'ospedale di Lanciano per accertamenti.

In alternativa si consiglia di uscire ad Ortona e dopo aver percorso la viabilità ordinaria di rientrare in autostrada a Val di Sangro.





Sul posto è presente personale di Autostrade per l'Italia, Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.