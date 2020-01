Comune di Vasto, concorsi per 1 istruttore contabile e 2 istruttori tecnici

VASTO. Sono stati pubblicati 2 bandi presso il Comune di Vasto per l'assunzione di tre lavoratori a tempo indeterminato. Il primo è per un istruttore contabile categoria "C" ed è riservato alle categorie protette (Leggi).

Il secondo prevede due posti, di cui uno per categorie protette. Si tratta di istruttori tecnici categoria "C" (Leggi).