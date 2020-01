TERMOLI. 27 gennaio: una data per non dimenticare e che sia da monito soprattutto ai più giovani che, pur affacciandosi al futuro, devono tener sempre fisso il loro sguardo al passato e al ricordo di ciò che è stato.

In occasione della Giornata della Memoria, numerose, dunque, le iniziative di sensibilizzazione che hanno visto la partecipazione degli alunni dell’Istituto Comprensivo Brigida di Termoli, già a partire dalla scorsa settimana.

Venerdì 24 gennaio, una nutrita rappresentanza degli allievi delle classi 3^ della secondaria di I grado ha preso parte all’evento organizzato presso il Cinema Sant’Antonio dall’Associazione socio-culturale italo-polacca Apolonia.

Dopo aver ascoltato la lettura di toccanti e commoventi Lettere da Auschwitz, gli alunni, visibilmente emozionati, hanno assistito alla proiezione del film L’uomo non è un uomo…è soltanto un numero, accompagnata da un concerto dal vivo di musica ebraica. Infine, a conclusione della presentazione del libro Al termine del binario: Auschwitz, gli allievi, guidati dagli autori, hanno preso parte ad un dibattito costruttivo sul tema.

La mattinata di sabato 25 gennaio ha spostato la riflessione sul Molise, a testimonianza del fatto che, spesso, l’orrore può accadere più vicino di quanto si possa immaginare studiando la storia sui libri di scuola. Alle ore 10, presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo Brigida, il prof. Fabrizio Nocera ha tenuto un incontro con gli studenti, sul tema: Campi di internamento in Molise. Una storia che non deve ripetersi. Lo storico e saggista ha relazionato con lodevole capacità di sintesi i fatti avvenuti in Italia tra il 1938 e il 1944 e, in merito alle leggi razziali, ha portato a conoscenza i ragazzi che i deprecabili provvedimenti presi a livello nazionale durante il regime fascista hanno coinvolto anche la nostra regione. Visibilmente colpiti, gli allievi hanno appreso che ad Agnone, Casacalenda, Boiano, Isernia, Vinchiaturo sono state internate 325 persone, ritenute “colpevoli” per il solo essere di origine ebraica oppure “zingari” o omosessuali. Questi ultimi venivano addirittura confinati alle Isole Tremiti. I ragazzi, in un silenzio quasi religioso, hanno preso nota degli eventi accaduti, apprezzando poi il toccante discorso conclusivo della prof.ssa Marcella Stumpo, ex docente brigidina e rappresentate dell’ANPI Termoli. I giovani partecipanti hanno quindi compreso che la Storia è fatta da ognuno di noi e che la responsabilità va estesa a tutti.

Questa mattina, infine, tutti gli alunni delle classi 3^ della secondaria di I grado sono stati accompagnati in pullman dai loro docenti, per assistere, presso il Teatro Savoia di Campobasso, alla rappresentazione teatrale Schindler’s List.