Cercasi 30 navigator in Molise

TERMOLI. Cercasi Navigator in Molise. Il Direttore dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro rende noto il seguente avviso pubblico per la valutazione comparativa finalizzata al conferimento di complessivi 30 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a supporto dell’Arml per le attività connesse all’erogazione del reddito di cittadinanza e al supporto alle attività di orientamento.

L’Agenzia regionale Molise Lavoro avvia una procedura pubblica, mediante valutazione comparativa dei curricula formativi e professionali, al fine di conferire complessivamente 30 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a supporto dell’Arml e dei Centri per l’Impiego di Campobasso, Isernia e Termoli per le attività connesse all’erogazione del reddito di cittadinanza.

Per l’accesso agli incarichi di cui al presente avviso è garantita la pari opportunità tra uomini e donne.

Tali incarichi di collaborazione consistono nel supporto tecnico specialistico alle attività inerenti dei Centri per l’Impiego di erogazione del reddito di cittadinanza e al supporto alle attività di orientamento.

Il collaboratore, in armonia con la disciplina regionale di cui alla Dgr n. 267/2013, che non può cumulare due o più incarichi presso l’Agenzia regionale Molise Lavoro, può svolgere la propria attività a favore di più committenti (pubblici e privati), ma tale attività non deve essere svolta in concorrenza tra i medesimi committenti.

Il collaboratore è tenuto alla riservatezza, non può diffondere notizie e informazioni inerenti i programmi di lavoro né compiere in qualsiasi modo atti in pregiudizio delle attività dell’Arml.

Gli incarichi verranno svolti, senza vincolo di subordinazione. La prestazione è espletata personalmente dal collaboratore, che non è tenuto all’osservanza di un orario di lavoro, all’attestazione della presenza in servizio, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate in sede di contratto.

Il collaboratore garantirà il coordinamento con la struttura di riferimento e con gli altri dipendenti.

Ogni prodotto finale dell’incarico e le sue singole parti saranno di proprietà dell’Agenzia regionale Molise Lavoro con espresso divieto per il collaboratore di qualunque utilizzo e diffusione.

Il collaboratore, in quanto non incardinato nella dotazione organica dell’Agenzia, non può usufruire di giorni di ferie, congedo e similari, non può usufruire di buoni pasto, non può espletare attività di rappresentanza dell’Ente, né effettuare trasferte fuori sede per conto dell’Amministrazione, fatti salvi casi inerenti il completamento dell’attività professionale, come previsto da contratto.

È espressamente escluso l’instaurarsi di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato con l’Amministrazione regionale per effetto del conferimento dell’incarico previsto nel presente avviso.

Durata e compenso

I contratti di collaborazione avranno durata di 6 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento dell’incarico. 2. Il compenso semestrale omnicomprensivo previsto per l’espletamento dell’incarico di cui al presente avviso è di euro 10.100,00.

Sui predetti corrispettivi verranno effettuate le ritenute fiscali e contributive obbligatorie che la legge pone a carico dei collaboratori. Le attività saranno condotte sulla base di un cronoprogramma, con predisposizione di report sintetici mensili sullo stato di avanzamento delle attività, report di dettaglio semestrali e report di dettaglio conclusivo delle attività.

Il corrispettivo verrà liquidato con acconti mensili posticipati previa presentazione da parte del collaboratore di un report sintetico, vistato dal Direttore del Coordinamento funzionale dei Centri per l’impiego, a conferma dell’attività svolta.