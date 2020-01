MONTECILFONE. In occasione dell'importantissima Giornata della Memoria, per non dimenticare le vittime dell'Olocausto, gli orrori delle guerre e la tragedia della Shoah, gli alunni delle scuole di Montecilfone, partecipano nei giorni 29 e 30 Gennaio ad un progetto scolastico in collaborazione con l'associazione Nazionale Arma di Cavalleria.

L'evento si svolgerà dalle 8,30 alle 10,30 presso l'ala storica dell'ex ludoteca in piazza Skanderbeg, dedicata alle due Guerre Mondiali. A seguire i laboratori a classi aperte a scuola, sul tema in oggetto.

La Dott.ssa Rosella Sforza socia e delegata ANAC guiderà gli alunni ed insegnanti in un percorso didattico ricco di cimeli e documenti storici seguito poi dall'intervista di alcuni "nonni" testimoni e protagonisti diretti di alcuni tragici eventi, avvenuti nel piccolo centro arbrëshë durante la Seconda Guerra Mondiale.

Si ringrazia anticipatamente la preziosa collaborazione e testimonianza dei cittadini: Cianfrone Anna, Major Rita, Flocco Antonio, Ranelli Vincenzo, Di Virgilio Antonio e Manes Ilde, enciclopedie viventi del patrimonio storico locale.

Un ringraziamento particolare alla maestra Lea Di Lisio promotrice del progetto .



Interverranno il Sindaco Geom. Giorgio Manes ed il Parroco Mons. Franco Pezzotta. Tutti sono invitati a partecipare perché, diceva Primo Levi: "Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario".