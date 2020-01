Pestò la bimba dell'ex compagna, oggi dal Gup di Velletri il 25enne molisano

VINCHIATURO. Si svolgerà oggi, dinanzi al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Velletri, la prima fase del processo che vede Federico Zeoli, 25enne di Vinchiaturo, accusato di tentato omicidio, violenza e maltrattamenti. Il giovane molisano nel febbraio del 2019 venne arrestato perché in preda ad un raptus, così come da lui stesso ammesso subito dopo l'arresto, aveva pestato di botte la figlia di 22 mesi dell'allora compagna perché piangeva troppo.

Il caso di Genzano ha tenuto col fiato sospeso gli italiani preoccupati per le sorti della piccola che, ridotta quasi in fin di vita con svariate ferite sul corpo, morsi, graffi e un ematoma cerebrale, era riuscita a salvarsi dopo essere stata ricoverata per diverse settimane nella terapia intensiva dell'Ospedale Bambin Gesù di Roma. Ora per Federico Zeoli, in carcere nel penitenziario di Velletri e difeso dall'avv. Silvio Tolesino del Foro di Campobasso inizia il processo vero e proprio dove verranno stabilite le sue responsabilità in uno dei fatti di cronaca che ha scosso l'intero Paese.

In udienza dovrà comparire anche l'ex compagna dello Zeoli anch'essa indagata.