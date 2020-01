Bio territorio, tutte le opportunità dei bandi pubblici per gli imprenditori agricoli

LUCITO. Nella sede del Museo dell’arte contadina di Lucito, oggi giovedì 30 gennaio, in collaborazione con Gal Molise verso il 2000 - agenzia di sviluppo locale- saranno illustrate, a tutti gli imprenditori agricoli, le opportunità offerte dai bandi pubblici aperti e, di prossima pubblicazione, del Psl “Verso il bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale” – Programma di sviluppo rurale Molise 2014/2020 – Misura 19 sostegno allo sviluppo locale Leader. Introduce i lavori Agostino Mario di Palma, responsabile animazione territoriale e Adolfo Colagiovanni responsabile tecnico Gal Molise Verso il 2000. I saluti dell’imprenditore cav. Christian Agricola, sempre in prima linea e pronto a sostenere le iniziative che riguardano lo sviluppo economico-sociale della regione Molise. Agricola, è il titolare e fondatore del Museo dell’arte contadina di Lucito, unico nel suo genere in Molise.