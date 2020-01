«Lo smontabullismo», come arginare il bullismo con il sorriso: Incontri con Diego Mecenero

TERMOLI. Il fenomeno del bullismo è sempre più una realtà apertamente o velatamente presente tra i ragazzi, sia nella versione maschile che in quella femminile. In Italia e anche in Molise. Per arginare il fenomeno da lunedì 3 febbraio ci saranno tre incontri con lo scrittore Diego Mecenero, autore di storie per ragazzi, che ha dedico un libro all’argomento, “Lo Smontabulli” .

Mecenero racconta la storia di una scolaresca nella quale imperversano i dispetti di tre bulletti indisponenti e le battutine delle due saputelle del primo banco. Impossibile andare d’accordo in classe, e vincere la gara sportiva di Istituto neanche a parlarne. Ma l’arrivo di un nuovo compagno solare, educato, gentile ma non disposto a subire, metterà a nudo le debolezze dei prepotenti e la classe si trasformerà in un gruppo di ragazzi che insieme scoprirà il vero significato del detto l’ unione fa la forza. Incontri formativi che coinvolgeranno gli alunni delle scuole elementari di Guglionesi, Termoli e Campomarino. Il primo appuntamento è previsto per lunedì 3 febbraio a Guglionesi presso la Casa del Fanciullo; venerdì 7 febbraio i protagonista sarà la scuola elementare di Via Stati Uniti a Termoli. Infine il 9 marzo toccherà alla scuola elementare di Campomarino. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno la mattina dalle ore 10. L’evento è stato organizzato dalla Cartolibreria The Book Shop di Termoli in collaborazione con l’editore Eli-La Spiga e degli istituti scolastici coinvolti.