Luminarie, uno sguardo al futuro di Larino e del Molise

LARINO. Presentazione del numero di gennaio 2020 della rivista Il Bene Comune contenente l’intervista a Salvatore Faiella, ideatore delle “luminarie” e presidente dell’associazione Larino nel cuore.

«In linea con la nostra idea di mettere in risalto tutte le iniziative in grado di valorizzare e dare lustro al nostro territorio, abbiamo scelto come esempio virtuoso le “Luminarie” di Larino che, nate dall’idea di un imprenditore lungimirante, negli anni sono divenute forte polo di attrazione per migliaia di visitatori, rappresentando un’importante vetrina per Larino e per l’intero Molise. Ne discuteremo sabato primo febbraio, a Larino, dalle ore 17, presso la Sala della Comunità di Largo Pretorio.

Dopo i saluti del Sindaco Giuseppe Puchetti e l’introduzione di Anna Maria Di Pietro, moderatrice dell’incontro, interverrà Antonio Ruggieri, direttore de Il Bene Comune. Il dibattito sarà aperto a tutti i presenti che vorranno apportare il proprio contributo», annuncia la redazione de “Il Bene Comune”.