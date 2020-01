TERMOLI. L’Associazione di volontariato "Sorridere Sempre onlus" organizza il corso base intensivo per la formazione per volontari clown di corsia. Il corso base si svolgerà a Termoli presso la chiesa del Carmelo, il primo e il 2 febbraio, dalle 9 alle ore 19, in due giornate durante le quali si inizierà la preparazione, intensiva ma arricchente, per poter fare il volontario clown in ospedale.

Al corso possono partecipare coloro che vogliano dedicare, con dedizione e impegno, il proprio tempo al volontariato indossando il naso rosso e, con motivazione, rispetto e costanza, intenzionati a diffondere, tramite tecniche di clownerie, un po’ di sollievo verso le differenti situazioni di disagio che potranno incontrare.

Ci sarà la partecipazione straordinaria del Mago Flip. "Se hai più di 16 anni e hai voglia di regalare sorrisi, ti aspettiamo!"

Per informazioni su modalità e iscrizione: info@sorrideresempre.org - www.sorrideresempre.org - Telefono 3477580531- 3401261831.