Buoni fruttiferi postali: recuperati altri 37mila euro grazie a Bozzelli, delegato Adusbef

TERMOLI. L’Arbitro Bancario e Finanziario di Napoli, ha infatti riconosciuto che l’art. 4 del DM 13.6.1986 fa riferimento alla tabella stampata sui buoni fruttiferi postali, e qualora l’ufficio postale in sede di emissione di titoli appartenenti alla serie Q utilizzi moduli della serie precedente P – senza modificare correttamente i rendimenti trentennali della tabella - è tenuto ad applicare le condizioni previste a tergo del titolo.

Poste Italiane s.p.a. è stata così condannata a versare ai risparmiatori la liquidazione di Buoni fruttiferi con gli interessi maggiori a loro spettanti, per una liquidazione complessiva di circa 37.000,00 euro.

L’avvocato Adusbef, che ha seguito il caso ha dichiarato: "siamo felici di una pronuncia che rispetta perfettamente quanto statuito nelle conclusioni della Corte di Cassazione e che dà ampiamente ragione su quanto sostenuto da me e dall’associazione difesa consumatori-utenti ADUSBEF, che sono orgogliosa di rappresentare, sin dall’inizio.

Sono numerosissimi i casi che stiamo seguendo in cui viene ordinato a Poste Italiane di restituire gli interessi non versati, ma dovuti ai risparmiatori, confermando così che Poste italiane ha vìolato le disposizioni in merito.

Ai nostri assistiti è stato riconosciuto il rendimento maggiore, secondo i parametri riportati a tergo del Buono Postale stesso. Tutti coloro che stanno vivendo la stessa problematica, o che hanno dubbi sui buoni sottoscritti potranno chiedere info e assistenza presso i nostri sportelli ADUSBEFdi tutta Italia."

Pertanto, l’Avv. Valentina Bozzelli rivolge invito ai risparmiatori, detentori e intestatari di Buoni Postali della Serie P/Q di contattare telefonicamente la delegazione e l’Ufficio legale Adusbef ai numeri tel. 0875/966972 e 347-6761915 o a mezzo mail all’indirizzo: avv.valentinabozzelli@gmail.com.