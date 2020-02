Torna il bancomat a Portocannone

PORTOCANNONE. Da ieri sera nel centro Arbëreshë di Portocannone, è nuovamente attivo lo sportello automatico di una Banca dopo che, circa due mesi fa, Unicredit, unico Istituto presente su piazza, aveva chiuso definitivamente la propria Filiale.

Il servizio verrà fornito dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, in una postazione ricavata presso il mercato coperto comunale.

Soddisfazione in paese per il ripristino del punto di erogazione del contante, dopo i malumori registrati negli scorsi mesi alla notizia del disimpegno dal Territorio, da parte della Banca Unicredit (ex Cassa di Risparmio di Roma) presente da oltre trenta anni a Portocannone.