Coronavirus, Calenda: niente allarmismi ma non farsi trovare impreparati

CAMPOBASSO. Coronavirus, in Molise non c’è nessun caso, ma come in tutta Italia, sono in molti ad avere paura.Filomena Calenda, quale Presidente della IV Commissione Consiliare Permanente, nonché Presidente della Commissione Consiliare di studio a carattere temporaneo sull’organizzazione del Servizio Sanitario Regionale, coadiuvandosi nell’attivazione della Rete regionale di prevenzione e sicurezza sanitaria, annuncia l’intento di convocare in tempi celeri esperti tecnici, al fine di contribuire al coordinamento sul territorio delle disposizioni adottate e verificare l’operatività delle procedure di controllo.

L’obiettivo prioritario è prevenire allarmismi e non farsi trovare impreparati nell’eventualità di casi interessati. Le azioni avviate dalla Regione Molise sono in linea con le disposizioni del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore di Sanità e delle autorità nazionali preposte ad affrontare queste situazioni.