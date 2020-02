Campionato di promozione, il Termoli 2016 affronta la Usd Biccari

Lettere al direttore Pullman sovraffollati e con riscaldamenti non funzionanti: disagi per i pendolari Sevel

TERMOLI. Continuano le segnalazioni di disagi e disservizi sui pullman della Atm per gli operai della Sevel: "Costretti a viaggiare in piedi o seduti sulle scale: l'Atm colpisce ancora. . . Colpisce la dignità degli operai Sevel costretti a viaggiare con i riscaldamenti che non funzionano