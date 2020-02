Tre arbitri termolesi in finale di Coppa Italia di Eccellenza e Promozione Copyright: Termolionline

TERMOLI. Ben 3 arbitri dei 4 designati a dirigere la finale di Coppa Italia di Eccellenza e Promozione, che si disputerà domenica 2 febbraio allo stadio "Lancellotta" di Isernia tra le Acli Campodipietra calcio e Trepini Matese, sono della sezione arbitri di Termoli!



Ad arbitrare è Domenico Petraglione, con Renzo Viotti come secondo assistente e Michele Matarese come 4° ufficiale. Completa la squadra Fiore Di Ciuccio della sezione di Isernia, come primo assistente.

Complimenti ragazzi, e in bocca al lupo!.