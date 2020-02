Alla sala Adriatico dell'UniMol si presenta lunedì la rivista Meteora della Fidapa

TERMOLI. Lunedì 3 febbraio alle ore 17, a Termoli, nella Sala Adriatico dell'Università degli Studi del Molise, in via Duca degli Abruzzi, verrà presentata “Meteora”, la rivista annuale di attualità e cultura edita, fin dal 1986, dalla sezione di Termoli Fidapa Bpw Italy.

Parteciperanno la presidente nazionale Fidapa M.Concetta Oliveri, la presidente distretto sud-est Anna Musacchio, la presidente sezione di Termoli Angela Rusciano Occhionero, il sindaco Francesco Roberti.

Relatori del convegno saranno Fernanda Pugliese, socia sezione di Termoli e direttore responsabile di “Meteora”, e Rossano Pazzagli, docente di Storia del Territorio e dell'Ambiente all'Università degli studi del Molise.

Come sempre, “Meteora” è offerta in omaggio al pubblico presente in sala.