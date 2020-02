TERMOLI. Dal 19 al 21 gennaio si sono svolti presso lo stand Associazione Italiana Gelatieri-Pad. C7, i concorsi internazionali: Memorial Alberto Pica, organizzati a Rimini – miglior gelato al gusto cioccolato, Mille Idee per un nuovo gusto gelato dell’anno, L’Eccellenza delle Torte Gelato e Sorbetti Dal Mondo.

I primi quattro classificati di ogni concorso gareggiano per il titolo “miglior gelatiere dell’anno”.

Iscritti 196 gelatieri di tutta Italia e tra questi il nostro concittadino Massimo Guardiani di "Yogò" , il tema del concorso Gelato al gusto di Cioccolato. in Prima sessione, sono stati selezionati i migliori 10 poi di nuovo un assaggio per stilare la classifica partendo dal 10 posto a scendere: “Noi siamo arrivati terzi, secondi e primi con lo stesso punteggio 34, allora hanno riassaggiato i primi tre e sono arrivato terzo, è stata dura ma una bellissima competizione. Possiamo dire che intanto nel Molise che non esiste abbiamo il terzo miglior gelato al cioccolato d’Italia".

La classifica del Memorial Alberto Pica - Gelato al Gusto Cioccolato

Fabio Marmoreo

Natale Santoro

Massimo Guardiani

Marco Arragoni

Cristian Monaco Gelateria Mamo'

Delizie bolognesi - gelato e cioccolato artigianali

Nobuo Nakawa

Giovanni Santin

Fargnoli Domenico

Albina Yasinskaya