Niente taglio dell'erba per chi abita lungo gli accessi al mare Copyright: Termolionline

Niente taglio dell'erba per chi abita lungo gli accessi al mare Copyright: Termolionline

Niente taglio dell'erba per chi abita lungo gli accessi al mare Copyright: Termolionline

Niente taglio dell'erba per chi abita lungo gli accessi al mare Copyright: Termolionline

TERMOLI. «Dopo parecchio tempo si sono decisi a tagliare l'erba sui marciapiedi di Rio vivo; però l'unico problema è che non la tagliano dove ci sono gli accessi al mare, in quanto vengono definiti come strada privata». È quanto ci segnala un residente incredulo. «Vi sembra una cosa logica? Da questi accessi logicamente si arriva anche a delle case abitate!».