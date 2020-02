"Più cuore in quelle mani, fratelli": nel pomeriggio il convegno dell'Avo

TERMOLI. In occasione delle iniziative della "Settimana per la vita", l'Avo - Associazione volontari ospedalieri organizza nel pomeriggio di oggi alle 15:30, presso la sala convegni dell'ospedale San Timoteo, l'incontro dal titolo "Più cuore in quelle mani, fratelli". Interverrà Padre Rosario Messina. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.