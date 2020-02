Annessione del basso Molise all'Abruzzo, il comitato San Timoteo fa sul serio

TERMOLI. Proposta di annessione alla regione Abruzzo dei Comuni della costa e del basso Molise,come disposto nell’art. 132 comma 2 della Costituzione. Mercoledì 5 febbraio prossimo, alle ore 10.30 nei locali della Parrocchia San Timoteo (sede del Comitato) in Via G. Pepe, 10 di Termoli, è indetta una conferenza stampa relativa per illustrare l'iniziativa di questo Comitato di dare inizio alle procedure disposte nell'art. 132 comma 2 della Costituzione, per l’annessione alla Regione Abruzzo, dei Comuni della costa: Termoli, Campomarino, Petacciato, Montenero, e con l’estensione anche agli altri Comuni del basso Molise.