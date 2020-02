«Giro di Vita», l'adolescenza raccontata nell'ultimo libro di Alessio Rega

TERMOLI. Sabato 8 febbraio alle ore 18.30, presso la libreria "Il vecchio e il mare", sarà presentato il libro "Giro di Vita" di Alessio Rega.

A diciotto anni è il tempo degli amori eterni e delle amicizie indistruttibili. È quello di cui è convinto Gabriele, un adolescente come tanti altri, che presto però si accorge che la realtà è ben diversa, più concreta e imprevedibile. Se da un lato può contare su degli amici fidati e una posizione sociale che gli garantisce grandi vantaggi, sente che qualcosa dentro di lui si è rotto. Avverte il peso di un enorme vuoto, quello che gli ha lasciato la separazione dei suoi genitori. In un attimo la sua famiglia e le sue poche certezze vengono spazzate via, così come le sue convinzioni sull’amore, un sentimento che sta imparando a conoscere e che, improvviso, lo sconvolgerà fino a fargli prendere la decisione più grande e difficile della sua vita.

La storia di Gabriele e del giro di vita che compie, è una storia che nasce dal dolore, dal distacco e dalla confusione tipici dell´adolescenza, racconta una generazione che lotta per appropriarsi di un´identità, per marcare i contorni del bambino che diventa uomo, l´allegria e la spensieratezza nel valore dell´amicizia, valore aggiunto da gestire insieme agli umori, alle prospettive, alle promesse.

Racconta di un viaggio che tutti abbiamo fatto o stiamo ancora facendo, un viaggio indimenticabile che ha lasciato o lascerà segni indelebili nella nostra vita.

Alessio Rega: Esperto in comunicazione, giornalista e scrittore. Laureato in Scienze della Comunicazione Sociale Istituzionale e Politica all’Università degli Studi di Bari. Direttore responsabile della rivista Nel Mese, storico magazine edito a Bari dal 1967. È autore di Giro Di Vita, romanzo pubblicato da Adda Editore prima e da Les Flaneurs Edizioni dopo. Ha collaborato e collabora con varie testate giornalistiche e ha preso parte a vari progetti di comunicazione per enti e imprese. Editore di Les Flaneurs Edizioni, giovane casa editrice con sede a Bari.