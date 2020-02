CAMPOBASSO. Formazione, opportunità e la riforma del terzo settore sono stati al centro del Convegno che si è tenuto ieri a Campobasso, presso la sede Avis Regionale. Ad organizzarlo il Csv (Centro al Servizio del Volontariato) ed ha visto la partecipazione di esperti del settore nonché di un nutrito pubblico composto soprattutto da associazioni che operano nel sociale. "La Formazione continua e diffusa sono per noi del CSV Molise la chiave per la crescita del Terzo Settore nella nostra Regione", spiega Lorena Minotti - Direttore CSV Molise, "dati numericamente in crescita, cifre in controcorrente rispetto a quelle inerenti il tasso di spopolamento della nostra cara realtà.

La conclusione di questo percorso che ha prodotto nuove figure di formazione, a disposizione di tutti gli Enti del Terzo Settore anche attraverso il CSV, è uno degli elementi indispensabili per consentire a tutti di operare sul territorio". Il Presidente del CSV Molise, Gian Franco Massaro sottolinea come "il Centro al servizio del volontariato vuole porsi come volano di consolidamento della rete del terzo settore locale, offrendo formazione, consulenza, comunicazione ed informazione continua e di qualità. Solo insieme possiamo credere e costruire una nuova e forte cultura del volontariato." Numerosi gli interventi di esperti del settore tra i quali Michele Colavita Responsabile del Servizio Politiche Sociali della Regione Molise, Luca Degani componente del Consiglio Nazionale del Terzo Settore, Stefano Tabò e Piero Petrecca rispettivamente Presidente e consigliere CSVNet, Filiberto Parete del Forum Terzo Settore Molise, Cristina Ratino referente regionale del progetto Capacit'azione. A moderare l'incontro la giornalista molisana Valentina Ciarlante.