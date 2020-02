Martedì mattina il Consiglio regionale monotematico sugli impianti sciistici

CAMPOBASSO. Il Presidente Salvatore Micone ha convocato per martedì 11 febbraio, alle ore 10:00, la seduta monotematica del Consiglio regionale sul tema: “Situazione emergenziale dei comprensori sciistici di Campitello Matese e Capracotta: attuali criticità, prospettive e azioni concrete di sviluppo sostenibile”. La richiesta di una seduta monotematica su tale argomento è stata a suo tempo avanzata, a norma di Statuto e Regolamento consiliare, dai Consiglieri Greco, Primiani, De Chirico, manzo, Nola e Fontana.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, invece, con inizio alle ore 15:00, ci sarà il prosieguo della seduta dello scorso 4 febbraio, con iscritti all’ordine del giorno i seguenti argomenti:

1. (Rg. n. 363) Ordine del giorno, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Bilancio regionale. Richiesta di copertura finanziaria per le attività in favore del sociale"

2. (Rg. n. 364) Ordine del giorno, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto <<Bilancio regionale. Copertura finanziaria per le attività in favore delle aree interne del Molise - "azzeramento IRAP regionale" per le imprese delle aree interne>>

3. (Rg. n. 501) Ordine del giorno, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Politiche attive, formazione, welfare, sviluppo"

4. (Rg. n. 502) Ordine del giorno, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Sistema regionale". 5. (Rg. n. 274) Interpellanza urgente, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, concernente mobilità in deroga per i lavoratori Ex Ittierre

6. (Rg. n. 444) Interpellanza urgente, a firma dei consiglieri Facciolla e Fanelli, ad oggetto "Chiusura punto nascite Ospedale civile San Timoteo di Termoli: Iniziative da assumere per l'immediata riapertura"

7. (Rg. n. 476) Interpellanza, a firma dei consiglieri Facciola e Fanelli, ad oggetto "Servizio di trasporto pubblico locale. Aumento tariffe"

8. (Rg. n. 399) Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del consigliere Greco, ad oggetto <<Mancato trasferimento al "conto sanità" di una quota di fiscalità da parte della Regione Molise>>

9. (Rg. n. 453) Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del consigliere Greco, ad oggetto "Procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione richiesta da strutture di alloggio per minori non accompagnati - Autorizzazione rilasciata dal comune di Guglionesi alla società Living Group SRL secondo il regolamento regionale n. 1/2015."

10. N. 18 (Rg. n. 505) Interrogazione a risposta scritta e orale, a firma del consigliere Greco, ad oggetto "Incarico professionale all'Avv. Nunzio Luciano da parte della ASREM per ricorso al TAR Molise contro AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata) - Interrogazione."

11. (Rg. n. 535) Mozione, a firma del consigliere Romagnuolo Aida, ad oggetto "Autismo -Accreditamento provvisorio strutture"

12. (Rg. n. 537) Mozione, a firma dei consiglieri Greco, Fontana, De Chirico, Primiani e Nola, ad oggetto "Criticità del Ser.D. di Campobasso"

13. (Rg. n. 543) Mozione, a firma dei consiglieri Fontana, Greco, Primiani, ad oggetto "Finmolise S.p.a. - Gestione dei fondi pubblici su incarico della Regione Molise. Ricognizione procedure sulle singole misure e riprogrammazione delle risorse disponibili"

14. N. 22 (Rg. n. 541) Ordine del giorno, a firma del consigliere Fanelli, ad oggetto "Gestione dei servizi di Trenitalia per l'accesso delle persone diversamente abili nelle principali Stazioni FS della Regione Molise"

15. (Rg. n. 568) Ordine del giorno, a firma dei consiglieri Romagnuolo Nicola E. e Pallante, ad oggetto "Solidarietà e vicinanza al COISP Sindacato di Polizia per la mancanza in manovra di stanziamenti adeguati per il comparti sicurezza".