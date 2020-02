TERMOLI. L'Associazione Me.MO Cantieri Culturali a.p.s., in collaborazione con l'Associazione Culturale CreAmar, propone una serie di passeggiate tematiche all'interno del Borgo Antico di Termoli alla scoperta di storia, arte e archeologia della città. Lo scopo è quello di divulgare la storia di Termoli, sia ai cittadini termolesi che ai turisti, attraverso i monumenti, i racconti e le fonti archeologiche, guidati da professionisti dei Beni Culturali, tutti molisani e tutti laureati in Storia dell'Arte, Archeologia, Restauro e Storia, e con esperienza decennale nel settore. L'Associazione, infatti, attiva su tutto il territorio molisano, si occupa, da oltre 5 anni, della promozione e della valorizzazione dei luoghi della cultura, in virtù di una convenzione con il MIBACT Molise.

Tre gli appuntamenti con tre diversi temi:

16 febbraio ore 16,00 - Gli amori di Federico II

15 marzo ore 16,00 - Termoli archeologica: dalla Preistoria a oggi.

05 aprile ore 16,00 - Santi e Cavalieri nella Città Medievale

Informazioni e costi presso InfoPoint in Via Federico II di Svevia n. 61 (lato Castello dopo il Faro).