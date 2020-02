Chiusura della tratta Campobasso-Cassino, i comitati scrivono a Niro

CAMPOBASSO. Mentre è in corso a Roma un incontro fra l'assessore regionale Vincenzo Niro e i vertici di Ferrovie dello Stato, i comitati e sindacati aderenti al Forum per il trasporto pubblico locale del Molise indirizzano agli stessi due distinte lettere in cui si appellano alla tutela dei consumatori e al rispetto delle leggi.

"Egregio Assessore, così noi cittadini utenti del trasporto pubblico locale iniziamo la giornata con un'altra tegolata. Il TAR Molise ha sospeso la delibera della Giunta Regionale che intendeva applicare due buone pratiche nel settore dei trasporti; una misura “succedanea” in qualche modo del biglietto unico (con un biglietto di eguale tratta il cittadino poteva utilizzare un mezzo di altro gestore) e un “recupero” di corse pagate in abbonamento e non utilizzate.

Provvedimenti benemeriti, innovativi ma forse “fantasiosi” sul piano legale, innanzitutto non valutando la forte tradizionale litigiosità interessata del settore. L’evento però dovrebbe far riflettere, Assessore, sull’urgenza di affidare l’esercizio del settore a gestore unico con il quale si possa istituire il biglietto unico e ogni altra legittima innovazione per sostenere e migliorare la vita dei pendolari e viaggiatori molisani e non.

Ci eravamo approntati a scrivere questa lettera per altro motivo; la prassi oramai consolidata di decidere sull’elettrificazione della tratta Roccaravindola – Campobasso e non solo, per la quale abbiamo dato il nostro contributo d’impegno nel corso di vari anni, come fosse un fatto privato tra Lei e i vertici di Ferrovie Italiane.

Oggi Lei è a Roma per incontrare i vertici di FS portandosi l’amletico dubbio “chiudere o non chiudere” la tratta Campobasso – Cassino, o Venafro .

Noi vorremmo sempre esprimerci con conoscenza e non per posizioni precostituite, in questo caso ben giustificate per quello che riusciamo a immaginare sul disagio pesante che deriverebbe ai viaggiatori da una chiusura totale, ma non conosciamo gli elementi di valutazione . Ad esempio i treni dove si attesterebbero, a Venafro o Cassino? Non è proprio la stessa cosa; quali sono i tempi? Ci sono i cronoprogrammi delle due ipotesi?

Si è tenuto conto della disaffezione del viaggiatore che deriverebbe da una lunga chiusura? Disaffezione che non è un questione sentimentale ma nasce dal fatto che il mezzo di mobilità lo si sceglie secondo la maggior convenienza non solo di costo e nel caso si voglia procedere alla chiusura totale riterremmo non trascurabili misure di attenzione commerciali parzialmente compensative. Se si chiude i pendolari la mattina dopo devono aver trovato l’alternativa e poi è molto difficile che tornino indietro.

C’è poi da riprendere una riflessione larga su tutto le questioni lasciate in sospeso.

A Lei chiediamo, come già fatto in due occasioni con il Presidente Toma, l’applicazione di buone leggi della Regione Molise, la n.43 del 28 Novembre 2005, art.1, comma1 finalizzata alla tutela dei cittadini attraverso le associazioni dei consumatori, la realizzazione della Consulta Regionale dei Consumatori e dell’utenza ( L.R. 34 del 1 dicembre 2005, art.2)Se si vuole cambiare registro gli strumenti ci sono".

Così si rivolgono invece al direttore regionale Campania/Molise di Trenitalia Diamantini, al direttore Circolazione Campania R.F.I. Sbarna e al direttore sviluppo e commercializzazione territoriale Centro sud tirrenica Olla:

"Egregi, abbiamo appreso dagli organi di stampa che oggi il nostro Assessore Regionale ai Trasporti Vincenzo Niro v’incontra per il problema della scelta tra chiusura totale o solo notturna della tratta molisana Campobasso – Cassino allo scopo di realizzare gl’interventi di elettrificazione della tratta ferroviaria Roccaravindola –Isernia o Campobasso (?)

Da quando è iniziata questa fase esecutiva dell’intervento citato è mancato qualsiasi incontro–confronto con la Regione Molise.

A voi ricordiamo che avete obblighi di consultazione con le associazioni dei consumatori utenti (Finanziaria 2008, legge n.244 del 24-12-2007, art.2, comma 461) obbligo non ottemperato da anni e che vi chiediamo formalmente di osservare ,in mancanza ci rivolgeremo all’Autorità di settore (ART) e ogni altra istanza perché è nostro obbligo conoscere e far conoscere quel che occorre sulla scelta della chiusura della tratta citata.

Ancor di più vogliamo conoscere il ruolo che volete assumere in Molise e quindi il vostro programma.

Volete essere il gestore riluttante della tratta per raccogliere il finanziamento pubblico per l’esercizio del servizio e delle opere strutturali o volete dare risposte alle nostre ripetute rivendicazioni in gran parte disattese : la riapertura della Campobasso-Termoli, della Bosco Redole – Benevento, della Isernia- Sulmona, l’ammodernamento generale.

Noi sentiamo di tanto in tanto d’impegni per l’uno o l’altro intervento, notizie fatte circolare e poi perse nelle nebbie delle chiacchiere.

In definitiva vogliamo sapere, rispetto ai problemi delle nostre ferrovie, avete un programma? Se non l’avete c’impegneremo perché il Molise si attrezzi per giungere al prossimo contratto di programma in condizioni di affidare il servizio a procedura concorsuale".