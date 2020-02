Unilever, i 5 stelle: "Presto un incontro al Mise col management aziendale"

CAMPOBASSO. "Ringraziamo la sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico, Alessandra Todde, che dopo aver presieduto il Tavolo Unilever di martedì scorso, oggi ha tenuto un nuovo incontro sul tema con i sindacati e le Rsu, insieme alla Sottosegretaria Alessia Morani." Così, in una nota i portavoce del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale del Molise.



"Nel corso dell'incontro - aggiungono i portavoce - il Ministero ha confermato il proprio impegno annunciando in tempi brevissimi, la convocazione a Roma del management Unilever per iniziare a ragionare su un Piano che possa rendere Unilever Italia strategica in ambito europeo, con particolare attenzione al sito di Pozzilli. Il Ministero ha anche confermato l'intenzione di mettere in campo tutte le possibili agevolazioni a disposizione come ecosostenibilità e Transizione 4.0. Ci sono infatti molti strumenti a disposizione e si vedrà insieme al management quale sarà quello più congeniale alla situazione dell'azienda molisana".



“Il Mise lavora al fianco delle imprese e dei lavoratori, cercando di trovare, giorno dopo giorno, soluzioni a problemi che hanno radici molto profonde”, dichiara la Sottosegretaria Todde. “Il nostro obiettivo, condiviso anche dall’azienda, è quello di mettere in campo tutti gli strumenti necessari per salvaguardare l’occupazione. Riconvocheremo le parti in tempi brevi - conclude Todde - in modo da strutturare concretamente un percorso condiviso con tutti gli attori al tavolo”.