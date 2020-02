Le eccellenze della costa adriatica in vetrina a "Molise in fiera" Copyright: Termolionline

TERMOLI. «Non solo business, ma emozioni». Questo promette la manifestazione “Molise in fiera”, maxi-evento espositivo in partenza il 12 febbraio che è stato presentato questa mattina in sala consiliare dall’assessore alle Attività Produttive Giuseppe Mottola e dagli organizzatori Mariella e Ciriaco Tufarelli.

Un evento nuovo per la città adriatica, che coprirà un’area di circa 3000 metri quadri allestita in piazza Papa Giovanni Paolo II, in cui esporranno circa 70 aziende di tutta Italia appartenenti ai più disparati settori merceologici, divisi in isole tematiche. Si passa così dall’area wedding, «importante legame con le tradizioni» spiega la Tufarelli, all’artigianato, al commercio e al tempo libero; grande rilievo sarà dato all’agricoltura, «molto importante essendo il settore trainante del nostro territorio». Per lo stesso motivo un posto speciale, sarà dedicato all’immancabile area enogastronomica, ed è qui che «si mescoleranno sapori e odori che fanno bene al palato e al cuore».

L’evento fieristico si propone di essere una vetrina molto importante per gli operatori che, pur provenendo da varie regioni (oltre al Molise stesso, Abruzzo, Campania, Puglia e Sicilia) sono già tutti importatori in Molise.

E la mission è infatti dare evidenza alle eccellenze presenti sul territorio, intenzione evidente a partire dal logo che racchiude mare, montagna e un trabucco: «Termoli non è stata scelta casualmente, ma perché è un punto strategico dal punto di vista non solo paesaggistico ma commerciale. La costa molisana, infatti, costituisce un legame fra Puglia e Abruzzo e ha un ruolo chiave sul versante adriatico».

L’inaugurazione di “Molise in fiera” è prevista alle 17:00 di mercoledì 12 febbraio; dopodiché i padiglioni resteranno aperti gratuitamente al pubblico tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 21:00 fino a domenica 16 febbraio.