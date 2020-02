"In piazza contro i vitalizi", dal Molise un pullman per la manifestazione del 15 febbraio

CAMPOBASSO. «Il 15 febbraio a Roma, scendiamo in piazza! Contro chi non si accontenta mai. Contro la vecchia politica che è una zavorra sulle spalle dei cittadini». È l'appello del Movimento 5 Stelle, che per l'occasione ha organizzato un pullman dal Molise.

«Si vogliono tenere i vitalizi. Si vogliono tenere le poltrone. Non possiamo permetterlo! Prenota il tuo posto e vieni a Roma con noi.Trova tutte le informazioni a questo LINK.N.B.: La prenotazione è da intendersi comprensiva del ritorno, la partenza per il ritorno da Roma sarà concordata con l’organizzazione».

Ci sono ancora 10 posti disponibili al momento. Gli orari e le stazioni di partenza, per sabato 15 febbraio, sono i seguenti:

Ore 09:00 Termoli -Terminal bus

Ore 10:30 Campobasso - Terminal Bus

Ore 11:30 Isernia - Piazzale Gran Hotel Europa

Ore 11:50 Venafro - Bar L’Altro Mondo.