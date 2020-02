TERMOLI. “Le persone vanno ma il modo in cui vanno resta sempre” (Rupi Kaur).

Con questa frase abbiamo salutato Giuliana, una nostra preziosa collaboratrice, sostenitrice e amica che ha seguito il progetto Tempi Moderni sin dalla nascita.

Grazie ai suoi lunghi anni di esperienza nel Circolo del Cinema Lino Lapenna, un pezzo di storia della promozione della cultura cinematografica a Termoli, Giuliana ha contribuito alla crescita del gruppo Tempi Moderni sostenendo con partecipazione tutti i nostri percorsi.

Ci piacerebbe che il suo non fosse un semplice ricordo ma, come afferma Rupi Kaur in una delle sue poesie, una presenza sempre viva: perciò parleremo di lei per ciò che ha sempre fatto, per essere stata insieme a noi un piccolo tassello di un ingranaggio in continuo movimento, per aver contribuito a rendere più vivibile il nostro territorio, a partire dal cinema, dalla cultura.

Nell’immagine dell’ottava rassegna c’è un girasole tra gli ingranaggi della macchina che rappresenta Tempi Moderni: era il suo fiore, è un omaggio a lei e al suo modo di restare sempre. È un omaggio a una donna libera e battagliera, che ha lottato e sperato fino agli ultimi momenti della sua vita. A una donna solare, proprio come quel girasole incastrato nella macchina, che ha creduto insieme a tutti noi in questo progetto un po’ folle. Fare cultura cinematografica in una cittadina che dismette le sue sale, portare contenuti spesso scomodi ma necessari allo sguardo della popolazione locale, tessere reti e creare società mentre il discorso dominante ci vorrebbe soli e divisi gli uni dagli altri, raccontare storie, aprire mondi mentre gli altri alzano i muri: tutto ciò è Tempi Moderni, ed è un progetto un po’ folle, certamente coraggioso, di questi tempi.

Chi semina idee di una società diversa non va mai veramente via, ma resta nelle azioni e nei progetti che quelle idee contribuiscono a generare; non ci sono barriere che possano restringere chi crede nelle bellezza e nel potere delle storie, delle parole, delle immagini, in una parola del cinema: per questo Giuliana sarà sempre con noi.

Con tanta tristezza ed uguale determinazione ad andare avanti ripartiamo con l’ottava Rassegna Cinematografica Tempi Moderni: dal 20 febbraio al 12 marzo, nel consueto doppio appuntamento del giovedì alle 18 e alle 21, al Cinema Oddo di Termoli ottimi film di recente distribuzione ed un omaggio ad un grande regista italiano, forse il più grande.

Vi aspettiamo in tante e in tanti!!