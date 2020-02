Mamme in difficoltà, distribuite le primule in chiesa Copyright: Termolionline.it

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Domenica mattina, distribuite le primule in chiesa come ogni anno per sostenere attività del movimento per la vita e le mamme in difficoltà a San Giacomo degli Schiavoni. L'iniziativa è stata replicata in diversi centri.