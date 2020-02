Domenica a canestro, l'Air basket Termoli vince a Torre de Passeri

Veicoli al crocevia Opposizione a un verbale sempre al Comune, mai ai Vigili urbani

Sempre alle prese con le cosiddette “multe”, i Comandi ed i Servizi di Polizia locale, bene spesso, di fronte a fattispecie particolari, non sanno come agire in via procedurale o da un punto di vista contenutistico. Poiché le difficoltà di aggiornamento sono tante, specialmente nelle