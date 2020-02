Sanità è la priorità: i sindaci diano subito un segnale

TERMOLI. "Dal primo Marzo si insedierà un nuovo Direttore alla guida dell'Azienda Sanitaria Regionale.E' utile ricordare ciò che in Molise sembra non esistere, perché non è stato mai praticato.Riguarda i poteri dei SINDACI in campo sanitario.

In base alla legislazione vigente il Sindaco è la massima autorità sanitaria nell'ambito del territorio da lui amministrato, è dunque responsabile delle disfunzioni del servizio nei confronti dei suoi concittadini.

Ai doveri non corrispondono poteri,nel senso che la gestione del Servizio Sanitario non è nei poteri del Sindaco e neppure dei Sindaci riunitI.

Ma un potere ai sindaci compete,in base alla legislazione vigente: Riuniti in CONFERENZA DEI SINDACI debbono valutare l'operato dei Direttori Generali,nominati da chi Governa la Regione,sulla base,ora,del curricolo.

Se l'operato del Manager non ha ricadute positive e non è rispondente ai bisogni espressi dai territori,la Conferenza dei Sindaci ha il POTERE DI RIMUOVERLO.

Sappiamo che nessuno più di un Sindaco,il primo a cui i cittadini si rivolgono, conosce i problemi e le sofferenze dei suoi amministrati.

In Molise, però,di tutto ciò non c'è traccia e memoria.Come mai? Condizionamenti, ricatti o, semplicemente, UN NON PERVENUTO?"





Annarita De Notariis