Spiagge pulite, convocata a Termoli la III Commissione Consiliare

TERMOLI. È stata convocata per domani, 12 febbraio 2020 alle ore 10, a Termoli, nell’Aula consiliare del Municipio, la III Commissione Consiliare permanente della Regione Molise presieduta dal Consigliere Armandino D’Egidio.

L’oggetto della riunione è l’audizione di tutti i soggetti interessati a discutere sulla proposta di Legge Regionale della Consigliera Aida Romagnuolo “Disposizioni regionali in materia di valorizzazione, decoro e riduzione dei rifiuti plastici in mare e sulle spiagge” di cui il Consigliere Regionale Nico Romagnuolo è relatore. All’appuntamento, quindi, parteciperanno, oltre ai Sindaci dei comuni costieri molisani, anche tutti i rappresentanti delle Istituzioni marittime e delle Associazioni di categoria.

“Sono convinto della bontà dell’iniziativa - afferma Nico Romagnuolo - e auspico una proficua giornata di lavoro che ci consentirà di migliorare la proposta di Legge in virtù del fatto che, direttamente dal territorio, ascoltando tutti i soggetti interessati, otterremo degli spunti e dei suggerimenti che recepiremo in Commissione".